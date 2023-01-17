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Şarkıcı Seçil Çiftçi eski sevgilisini öldürüp babasıyla gömdü! Son ses kayıtları ifşa oldu

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Şarkıcı Seçil Çiftçi eski sevgilisini öldürüp babasıyla gömdü! Son ses kayıtları ifşa oldu

Şarkıcı Seçil Çiftçi, eski sevgilisi Semih Sevim’i kırık sandalye ayağıyla döverek öldürdüğünü itiraf ederken, son konuşma da ortaya çıktı.

Şarkıcı Seçil Çiftçi eski sevgilisini öldürüp babasıyla gömdü! Son ses kayıtları ifşa oldu

İstanbul Sancaktepe’de önceki gün ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlı kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunmuş yapılan parmak izi incelemesinde cesedin Semih Sevim’e ait olduğu tespit edilmişti.

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Şarkıcı Seçil Çiftçi eski sevgilisini öldürüp babasıyla gömdü! Son ses kayıtları ifşa oldu

Milliyet'in haberine göre, Sevim’in, 25 Aralık’ta özel aracıyla İstanbul’a geldiğini, kendisinden haber alamayan ailesinin kayıp ihbarında bulunduğunu tespit eden jandarma, maktülün telefon, sosyal medya hesapları ve araç plaka takip sistemi üzerinden son iletişim ve hareketlerini saptadı.

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Şarkıcı Seçil Çiftçi eski sevgilisini öldürüp babasıyla gömdü! Son ses kayıtları ifşa oldu

Son görüşme eski sevgiliyle

Sevim’in en son telefonla görüştüğü kişinin eski sevgilisi Seçil Çiftçi olduğunu, aracının da en son Şişli’de Çiftçi’nin evinin önünde görüldüğünü tespit etti. İkametinde yapılan aramada uyuşturucu da bulunan Çiftçi, gözaltına alındı.

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Şarkıcı Seçil Çiftçi eski sevgilisini öldürüp babasıyla gömdü! Son ses kayıtları ifşa oldu

Jandarma, cinayetin detaylarına eski sevgilinin sosyal medya paylaşımlarından ulaştı. Çitfçi bir paylaşımında Sevim'i kastederek "Israrla belirtmek isterim ki bu şahsın yaklaşık 5 senedir tehditlerine maruz kaldım. 

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