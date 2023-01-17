Şarkıcı Seçil Çiftçi eski sevgilisini öldürüp babasıyla gömdü! Son ses kayıtları ifşa oldu

Son görüşme eski sevgiliyle

Sevim’in en son telefonla görüştüğü kişinin eski sevgilisi Seçil Çiftçi olduğunu, aracının da en son Şişli’de Çiftçi’nin evinin önünde görüldüğünü tespit etti. İkametinde yapılan aramada uyuşturucu da bulunan Çiftçi, gözaltına alındı.