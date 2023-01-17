Şarkıcı Seçil Çiftçi eski sevgilisini öldürüp babasıyla gömdü! Son ses kayıtları ifşa oldu
Şarkıcı Seçil Çiftçi, eski sevgilisi Semih Sevim’i kırık sandalye ayağıyla döverek öldürdüğünü itiraf ederken, son konuşma da ortaya çıktı.
İstanbul Sancaktepe’de önceki gün ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlı kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunmuş yapılan parmak izi incelemesinde cesedin Semih Sevim’e ait olduğu tespit edilmişti.
Milliyet'in haberine göre, Sevim’in, 25 Aralık’ta özel aracıyla İstanbul’a geldiğini, kendisinden haber alamayan ailesinin kayıp ihbarında bulunduğunu tespit eden jandarma, maktülün telefon, sosyal medya hesapları ve araç plaka takip sistemi üzerinden son iletişim ve hareketlerini saptadı.
Son görüşme eski sevgiliyle
Sevim’in en son telefonla görüştüğü kişinin eski sevgilisi Seçil Çiftçi olduğunu, aracının da en son Şişli’de Çiftçi’nin evinin önünde görüldüğünü tespit etti. İkametinde yapılan aramada uyuşturucu da bulunan Çiftçi, gözaltına alındı.
Jandarma, cinayetin detaylarına eski sevgilinin sosyal medya paylaşımlarından ulaştı. Çitfçi bir paylaşımında Sevim'i kastederek "Israrla belirtmek isterim ki bu şahsın yaklaşık 5 senedir tehditlerine maruz kaldım.