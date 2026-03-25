Şarkıcı Özgün’ün oğlu Ediz büyüdü! 11 yaş paylaşımına yorum yağdı
Başarılı şarkıcı Özgün sessiz ve mutlu aile yaşamını sürdürüyor. Kariyeri ile gündemde olan Özgün oğlu Ediz'in doğum gününe özel yaptığı paylaşım ile gündem oldu. İşte duygu seli yaşatan o paylaşımı...
Sevilen şarkıcı Özgün Uğurlu, bu kez sahne performansıyla değil, oğlu Ediz için yaptığı duygusal paylaşımla gündeme geldi. Eşi Nida Uğurlu ile birlikte oğullarının 11’inci yaşını kutlayan Özgün’ün sözleri, sosyal medyada dikkat çekti.
‘Kandırman Lazım’, ‘Sadece Arkadaşız’ ve ‘İstiklal’ gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Özgün Uğurlu, müzik kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da sık sık konuşuluyor. Ünlü şarkıcı, son paylaşımında 11 yaşına giren oğlu Ediz için kaleme aldığı mesajla takipçilerini duygulandırdı.
Özgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oğluna olan sevgisini şu anlam yüklü sözlerle anlattı:
“Dün gibi seni ilk kez kucağımıza aldığımız gün… Yıllar ne çabuk geçiyor. 11 yıl oldu. Sana olan sevgimizi keşke tam anlamıyla anlatabilsek.”