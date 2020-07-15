Şarkıcı Özgün 15 Temmuz gecesini anlattı! Hain darbe girişimi esnasında sahnedeydi
15 Temmuz gecesi, hain darbe girişiminin yaşandığı anlarda, şarkıcı Özgün, Moda Deniz Kulübü'nde sahne aldığını hatırlatarak yaşadığı travmayı anlattı.
15 Temmuz gecesi Moda Deniz Kulübü'nde Korgeneral İlhan Şanver'in kızının düğününde sahneye çıkan Özgün, o geceyi anlattı.
Hava kuvvetleri komutanı, havacı generaller ve üst düzey komutanların derdest edildiği düğünde tüm geceyi kuliste geçirdiğini söyleyen Özgün, şunları anlattı:
"Moda'ya her gittiğimde o geceyi yaşıyorum. Yaşananlar gözümün önüne geliyor. Bu da bana birlik ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu, birlikte olunca üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şeyin olmadığını hatırlatıyor."
"O gece eşim de yanımdaydı. Düğünden sonra da evlilik yıldönümümüzü kutlamayı düşünüyorduk. Fakat bu olay gerçekleşti. O gece sahnedeyken hain kalkışma haberini aldık ve hemen programı kestik. Zaten o sıra apar topar kulise kapattılar bizi ve sabaha karşı 04.00 suları çıkabildik."