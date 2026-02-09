Şarkıcı Ömer Danış'tan kötü haber! Yoğun bakımda tedavi görüyor...
Sevilen şarkıcı Ömer Danış'tan kötü haber geldi. 90'lı yılların sevilen şarkıcılarından Ömer Danış diyabet nedeniyle tedavi görüyordu. Danış'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Üstelik usta sanatçı için acil kan çağrısı yapıldı.
'Alacağım', 'Çekerim Giderim', 'Sen Farkında Değilsin' ve 'Ağlıyorsun' şarkılarıyla 90'lara damga vuran Ömer Danış'tan üzücü haber geldi.
Diyabet nedeniyle tedavi altına alınan Danış'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi. 57 yaşındaki şarkıcı için acil kan ihtiyacı çağrısı yapıldı.
57 yaşındaki Fantazi müzik sanatçısının bir süredir diyabet nedeniyle tedavi gördüğü bildirilmişti.
Danış'ın son olarak yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Ünlü sanatçının Instagram hesabından yapılan açıklamada, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, acil olarak 0 Rh (-) kana ihtiyaç duyulduğu duyuruldu.