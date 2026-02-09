BIST 13.687
DOLAR 43,61
EURO 51,75
ALTIN 7.012,50

Şarkıcı Ömer Danış'tan kötü haber! Yoğun bakımda tedavi görüyor...

|
Şarkıcı Ömer Danış'tan kötü haber! Yoğun bakımda tedavi görüyor...

Sevilen şarkıcı Ömer Danış'tan kötü haber geldi. 90'lı yılların sevilen şarkıcılarından Ömer Danış diyabet nedeniyle tedavi görüyordu. Danış'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Üstelik usta sanatçı için acil kan çağrısı yapıldı.

Şarkıcı Ömer Danış'tan kötü haber! Yoğun bakımda tedavi görüyor... - Resim: 1

'Alacağım', 'Çekerim Giderim', 'Sen Farkında Değilsin' ve 'Ağlıyorsun' şarkılarıyla 90'lara damga vuran Ömer Danış'tan üzücü haber geldi. 

16
Şarkıcı Ömer Danış'tan kötü haber! Yoğun bakımda tedavi görüyor... - Resim: 2

Diyabet nedeniyle tedavi altına alınan Danış'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi. 57 yaşındaki şarkıcı için acil kan ihtiyacı çağrısı yapıldı.

26
Şarkıcı Ömer Danış'tan kötü haber! Yoğun bakımda tedavi görüyor... - Resim: 3

57 yaşındaki Fantazi müzik sanatçısının bir süredir diyabet nedeniyle tedavi gördüğü bildirilmişti.

36
Şarkıcı Ömer Danış'tan kötü haber! Yoğun bakımda tedavi görüyor... - Resim: 4

Danış'ın son olarak yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Ünlü sanatçının Instagram hesabından yapılan açıklamada, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, acil olarak 0 Rh (-) kana ihtiyaç duyulduğu duyuruldu.

46