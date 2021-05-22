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Şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz mezarını ziyaret etti sözleri yürekleri burktu

Şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz mezarını ziyaret etti sözleri yürekleri burktu

Şarkıcı Oğuz Yılmaz kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Eşi Aylin Yılmaz, mezarını ziyarete gitti. Yılmaz'ın sözleri yürekleri burktu.

Şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz mezarını ziyaret etti sözleri yürekleri burktu

Ünlü türkücü Oğuz Yılmaz, 19 Mayıs'ta geçirdiği kalp krizi nedeniyle 53 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Vefatı büyük üzüntü yaratan Oğuz Yılmaz'ın hayat arkadaşı Aylin Yılmaz, 23 yıllık eşinin mezarını ziyarete gitti. Aylin Yılmaz, mezar ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından duygularını paylaştı. 

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Şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz mezarını ziyaret etti sözleri yürekleri burktu

Oğuz Yılmaz'ın hayat arkadaşı Aylin Yılmaz'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Bak yine baş başa kaldık. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Hayatımın en zor günlerinden biriydi. Böyle bir günü yaşayacağımı hiçbir zaman düşünmemiştim. Daha gerçekleştireceğimiz sayısız hayalimiz vardı. 23 senedir birbirimize doyamadık. Seninle sonsuzluğa birlikte gitmeye söz vermiştik. Beni orada da bekleyeceğini biliyorum... Yanına geleceğim zamana kadar kalbim hep senin için atacak. Canon Aylin Yılmaz"

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Şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz mezarını ziyaret etti sözleri yürekleri burktu

Ne olmuştu?: Ankara'da yaşayan şarkıcı Oğuz Yılmaz, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde kalp krizi geçirdi. Kentteki özel bir hastanede tedaviye alınan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

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Şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz mezarını ziyaret etti sözleri yürekleri burktu

Evli ve iki çocuk babası olan Oğuz Yılmaz'ın cenazesi, önceki gün öğle saatlerinde Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi.

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