Şarkıcı Nilüfer'in sağlık durumu kötüye gidiyor domuz gribi olmuştu
Nülüfer'den sağlığıyla ilgili sevenlerini üzecek kötü bir haber geldi ünlü sanatçının akciğerinde mantar enfeksiyonu geliştiği öğrenildi.
Geçtiğimiz Ocak ayında Influenza A teşhisiyle hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Nilüfer'den hayranlarını üzecek haberler gelmeye devam ediyor. Pop Müziği'nin efsane ismine bu kez de akciğerinde tespit edilen Aspergillus(Mantar Enfeksiyonu) teşhisi konuldu ve tedavilere başlandığı öğrenildi.
Mantar enfeksiyonun (Aspergillus) gelişmesine sanatçının şiddetli bir Influenza A enfeksiyonu geçirmesinin, alerjik astmatik bir yapısı olmasının ve buna yönelik ilaçların kullanılması olduğu düşünülüyor.
Yaklaşık olarak yirmi gün hastanede tedavisi süren Nilüfer'in, doktorlarından onay alarak evinde tedavisine devam ediliyor. Akciğerdeki mantar enfeksiyonlarının tamamen yok olabilen ancak uzun tedavi gerektiren bir rahatsızlık olduğu da biliniyor.
Bu nedenle zamanını şu günlerde evinde dinlenerek geçiren ve tedavisine de devam edilen Nilüfer “Rahatsızlığım süresince bana moral veren, sevgilerini ve güzel dileklerini yollayan dostlarıma, sevenlerime ve takipçilerime çok teşekkür ederim. Bu destek benim için çok kıymetli. Umarım yaz başında yine yeni yeniden iyileşmiş olarak karşınızda olacağım” sözleriyle de duygularını paylaştı.