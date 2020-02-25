Şarkıcı Nilüfer'in sağlık durumu kötüye gidiyor domuz gribi olmuştu

Bu nedenle zamanını şu günlerde evinde dinlenerek geçiren ve tedavisine de devam edilen Nilüfer “Rahatsızlığım süresince bana moral veren, sevgilerini ve güzel dileklerini yollayan dostlarıma, sevenlerime ve takipçilerime çok teşekkür ederim. Bu destek benim için çok kıymetli. Umarım yaz başında yine yeni yeniden iyileşmiş olarak karşınızda olacağım” sözleriyle de duygularını paylaştı.