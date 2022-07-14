Şarkıcı Nez'den ağızları açık bırakan itiraf! Cinsel ilişkiye girdiği yerleri açıkladı
2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Nez, son zamanlarda magazin gündeminde sık sık adı geçen ünlüler arasında yer alıyor. Son olarak Nez, konuk olduğu bir programda cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yerleri açıkladı ve duyanların ağzını açık bıraktı. Her şeyi açık ve samimi şekilde anlatan Nez özel hayatıyla bütün dikkatleri üzerine çekti. Bakın hangi söyledikleriyle izleyenleri şoka uğrattı...
Şarkılarıyla bir döneme damga vuran şarkıcı Nez, son zamanlarda da sık sık gündeme gelmeye başladı. Sosyal medya paylaşımlarıyla ve yaptığı açıklamalarla magazin dünyasında büyük yeri olan Nez, bu sefer de katıldığı bir programda cinsel ilişkiye girdiği yerlerle ilgili itiraf ettikleriyle izleyenleri şoka uğrattı. Anlattıkları gündeme bomba gibi düştü.
"Sakın Ha" isimli şarkısıyla bir döneme damga vuran Nez, bir programa konuk oldu. Özel hayatı hakkında konuşan şarkıcı, cinsellikle ilgili soruları da yanıtladı.
Şarkıcı Nez, sunucunun "Açık ilişki yaşadın mı, yaşayabilir misin?" sorusuna:
Açık ilişki yaşamak istiyorum
"Ben kıskanç bir kadın değilim, zaman geçmiştir olabilir, açık ilişkiyi ben yaşamak istiyorum genellikle. Büyük konuşmamak lazım" cevabını verdi.