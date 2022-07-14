Şarkıcı Nez'den ağızları açık bırakan itiraf! Cinsel ilişkiye girdiği yerleri açıkladı

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran şarkıcı Nez, son zamanlarda da sık sık gündeme gelmeye başladı. Sosyal medya paylaşımlarıyla ve yaptığı açıklamalarla magazin dünyasında büyük yeri olan Nez, bu sefer de katıldığı bir programda cinsel ilişkiye girdiği yerlerle ilgili itiraf ettikleriyle izleyenleri şoka uğrattı. Anlattıkları gündeme bomba gibi düştü.