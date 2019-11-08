Şarkıcı Nez yıllar sonra ortaya çıktı son halini görenler gözlerine inanamadı

Bir dönemin en hit parçalarının sahibi olan Nez, son yıllarda magazin gündeminden uzak bir yaşam sürüyor. Öyle ki Nez, 4. evliliğinin de bitmesinin ardından ilişkiye başladığı tenis antrenörü Gökhan Köksal ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Nez'in yıllar içindeki değişimi ise şaşırttı.