Şarkıcı Lara yıllar sonra ekrana çıktı! Son halini görenler tanıyamadı...

İşte Lara’nın açıklamalarından bazı bölümler...

"Ben spor yapmaya başladım. Alanya’da yaşıyorum artık ailemle. Hayatıma dikkat ediyorum. Spor yapıyorum bisiklete biniyorum, pilates yapıyorum. Eskiye göre çok zayıfladım. 12 kilo verdim ben. Eskiden makyajlar da abartılıydı, ondan dolayı daha büyük duruyorduk."