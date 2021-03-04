Şarkıcı Lara estetikle herkesin büyültmek istediğini küçülttü son hali bakın nasıl
Geçtiğimiz günlerde saçlarını sigortalatacağı ortaya çıkan şarkıcı Lara bu kez estetiğiyle gündeme geldi.
Müzik dünyasına sıkı bir giriş yapan fakat ardından sessizliğe bürünen şarkıcı Lara, son günlerde dış görünüşüyle gündeme geliyor. Geçtiğimiz haftalarda yeni bir şarkısı çıkan Lara'nın ardından gelen saçlarını sigortalatma haberi üzerine bu kez estetiği konuşuldu.
Lara, birçok ünlünün aksine dudaklarını büyütmek yerine küçültmeyi tercih etti. Büyük dudaklarından rahatsız olan Lara, bunun için ameliyat masasına yattı.
İşlem sırasında ünlü şarkıcının dudağına tamı tamına 30 dikiş atıldı. Lara'nın operasyondan sonra arkadaşına gönderdiği fotoğraf da ortaya çıktı.
Geçirdiği operasyon sonra konuşmakta ve yemek yemekte güçlük çeken Lara, Instagram'dan "Sonunda dudaklarım küçüldü" diye paylaşım yaptıktan sonra sevenlerinden gelen geçmiş olsun mesajları için de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.