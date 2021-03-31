Şarkıcı Lara estetikle dudaklarını küçültmüştü eleştirilere isyanı bastı
Estetik ameliyatlarla bambaşka biri haline gelen Lara, en son ameliyatla dudaklarını küçülttü. Eleştirilere kızınca sosyal medya hesabından isyan etti.
Geçtiğimiz haftalarda şaşırtıcı bir estetik operasyonla magazin gündemini meşgul eden şarkıcı Lara, herkesin büyütmek için çaba harcadığı dudaklarını küçültmüştü. Estetik ameliyatlarla bambaşka biri haline gelen Lara'nın dudaklarının dikişli hali ise ürkütmüştü.
Dudaklarını küçülttükten sonra açıklama yapan Lara, "Sonunda dudaklarım küçüldü. Operasyondan dolayı çok fazla konuşamıyorum" demişti.
Lara, dikişli dudaklarının görüntüsünün ardından iyileşmiş yeni dudaklarıyla da sosyal medyada paylaşım yaptı.
Lara'nın yeni dudakları da sevenlerini ikiye böldü. Bazıları bu halini çok beğenirken; bazı kullanıcılar da 'Yok olmamış" gibi yorumlar yaptı.