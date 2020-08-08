Şarkıcı Lara değişimiyle şoke etti! Estetik operasyonlar sonucu tanınmaz hale geldi
2000'li yılların ilk dönemine damga vuran 41 yaşındaki şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu tanınmaz hale geldi bambaşka biri oldu.
"Adam Gibi Adam", "Katmer Katmer" ve "İhanetin Bekçisi" gibi şarkılarla 2000'li yılların ilk dönemine damga vuran 41 yaşındaki şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi.
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2000'li yılların ilk dönemine damga vuran 41 yaşındaki şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu bambaşka bir görünüme kavuştu.
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Yıllar içerisinde birçok estetik operasyon geçiren Lara'nın son halini görenler tanımakta zorluk çekiyor.
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Göz rengi bile değişti
"Adam Gibi Adam", "Katmer Katmer" ve "İhanetin Bekçisi" gibi şarkılarla bir dönemin en çok dinlenen isimlerinden biri olan Lara, son zamanlarda yüzündeki değişimle gündem olmuştu.
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