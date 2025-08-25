Şarkıcı Kalben’den yıllar sonra gelen taciz itirafı

19 yaşındayım. Annemin ölmek üzere olduğunun haberini almışım. Otobüs, mola vermiş. Haberin ağırlığıyla uyuyorum. Arkadaşlarım inmişler. Bacaklarımın arasında bir el ile uyandım. Arka çapraz koltuktan gelmiş şerefsiz. Ellerini hiç unutmuyorum. Kimseye diyemiyorum. Yolculuk bittikten sonra arkadaşlarıma, "Beni neden bıraktınız?" diye kızarak anlatmaya çalışıyorum. Erkek olan, olay ona olmuş gibi yükseliyor, adamı bulup dövmek istiyor. Kadın olan içine kapanıyor. Ben ise bu olayı senelerce anlamlandıramıyorum.