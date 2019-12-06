Şarkıcı İzel tam 15 kilo verdi yeni halini gören şaştı kaldı

Yeni albümü 'Kendiliğinden Olmalı' ile müziğe dönen İzel, 'Bırakın' adlı şarkısı için objektiflerin karşısına geçti ve yeni haliyle birbirinden seksi pozlar verdi. İzel'in yeni halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi, İzel herkes tarafından beğenileri topladı.