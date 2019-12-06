Şarkıcı İzel tam 15 kilo verdi yeni halini gören şaştı kaldı
Uzun bir zamanın ardından yeniden müziğe dönen İzel, bambaşka biri olarak karşımıza çıktı, 15 kilo veren başarılı şarkıcı görenleri hayrete düşürdü.
Bir dönem yaşadığı zorluklar nedeniyle tanınmaz hale gelip, aldığı kilolarla adından söz ettiren şarkıcı İzel'in geri dönüşü muhteşem oldu. Müziğe ara vermenin ardından sıkıntılar yaşayan İzel, müzikle yeniden hayat buldu.
Yeni albümü 'Kendiliğinden Olmalı' ile müziğe dönen İzel, 'Bırakın' adlı şarkısı için objektiflerin karşısına geçti ve yeni haliyle birbirinden seksi pozlar verdi. İzel'in yeni halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi, İzel herkes tarafından beğenileri topladı.
90'lar pop müziğine damga vuran İzel, yeni şarkılarıyla sevenlerine müzik şöleni yaşatmaya hazırlanırken değişimiyle ise dudak uçuklattı.
Şarkıcılığa ara verdiği dönem oyunculuğa merak salan İzel, aldığı kilolarla şaşırtmış, kilolarının sebebi olarak ise oyunculuğu kullanmıştı.