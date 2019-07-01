Şarkıcı Hatice'nin mayolu pozundaki ayakkabı detayı takipçilerinin diline düştü

Şarkıcı Hatice'nin mayolu pozundaki ayakkabı detayı takipçilerinin diline düştü

Son olarak 23 Haziran yenilenen İstanbul seçimlerinde ilginç kıyafetiyle oy kullanmaya giden Hatice, paylaştığı mayolu pozuyla alay konusu oldu.

Şarkıcı Hatice'nin mayolu pozundaki ayakkabı detayı takipçilerinin diline düştü - Sayfa 1

Podyumda kalçasını açmasıyla gerek televizyon gerekse internet mecrasında adeta linç edilen şarkıcı Hatice, aynı zamanda sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla da gündeme geliyor. Son olarak mayolu fotoğraf paylaşan Hatice, ayakkabı detayıyla takipçileri tarafından dalga konusu oldu.

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Şarkıcı Hatice'nin mayolu pozundaki ayakkabı detayı takipçilerinin diline düştü - Sayfa 2

Villasının bahçesinde bulunan havuzun başında poz veren Hatice'nin giydiği topuklu ayakkabı, takipçilerinin gözünden kaçmadı. Kimileri Hatice'nin kasıntı ve yapmacık olduğu konusunda yorumlar yaparken kimileri de ona sevgisini dile getirdi.

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Şarkıcı Hatice'nin mayolu pozundaki ayakkabı detayı takipçilerinin diline düştü - Sayfa 3

Geçtiğimiz hafta sandık başında çektirdiği fotoğrafını da "Ben susayım devrim konuşsun" notuyla paylaşan Hatice, gündemi yine meşgul etmişti.

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Şarkıcı Hatice'nin mayolu pozundaki ayakkabı detayı takipçilerinin diline düştü - Sayfa 4

Peki Hatice kimdir?: Hatice Çarpar veya tanınan adıyla Hatice (d. 6 Aralık 1978, İzmir, Narlıdere),Türk şarkıcı.

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