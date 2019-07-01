Şarkıcı Hatice'nin mayolu pozundaki ayakkabı detayı takipçilerinin diline düştü

Podyumda kalçasını açmasıyla gerek televizyon gerekse internet mecrasında adeta linç edilen şarkıcı Hatice, aynı zamanda sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla da gündeme geliyor. Son olarak mayolu fotoğraf paylaşan Hatice, ayakkabı detayıyla takipçileri tarafından dalga konusu oldu.