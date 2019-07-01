Şarkıcı Hatice'nin mayolu pozundaki ayakkabı detayı takipçilerinin diline düştü
Son olarak 23 Haziran yenilenen İstanbul seçimlerinde ilginç kıyafetiyle oy kullanmaya giden Hatice, paylaştığı mayolu pozuyla alay konusu oldu.
Podyumda kalçasını açmasıyla gerek televizyon gerekse internet mecrasında adeta linç edilen şarkıcı Hatice, aynı zamanda sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla da gündeme geliyor. Son olarak mayolu fotoğraf paylaşan Hatice, ayakkabı detayıyla takipçileri tarafından dalga konusu oldu.
Villasının bahçesinde bulunan havuzun başında poz veren Hatice'nin giydiği topuklu ayakkabı, takipçilerinin gözünden kaçmadı. Kimileri Hatice'nin kasıntı ve yapmacık olduğu konusunda yorumlar yaparken kimileri de ona sevgisini dile getirdi.
Geçtiğimiz hafta sandık başında çektirdiği fotoğrafını da "Ben susayım devrim konuşsun" notuyla paylaşan Hatice, gündemi yine meşgul etmişti.
Peki Hatice kimdir?: Hatice Çarpar veya tanınan adıyla Hatice (d. 6 Aralık 1978, İzmir, Narlıdere),Türk şarkıcı.