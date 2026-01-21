Şarkıcı Hatice'den kar paylaşımı! Çocukluğuna resmen geri döndü

“Çıt Çıt”, “Doyamıyorum”, “Fidayda” ve “Usandım” gibi hit şarkılarıyla müzik dünyasında büyük bir yer edinen Hatice Çarpar, özellikle özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de sosyal medyada samimi paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.