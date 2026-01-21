Şarkıcı Hatice'den kar paylaşımı! Çocukluğuna resmen geri döndü
Bir döneme damgasını vuran ve hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Hatice, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak İstanbul’daki kar yağışında keyifli anlarını paylaşarak, karın tadını çıkardığını takipçilerine gösterdi.
“Çıt Çıt”, “Doyamıyorum”, “Fidayda” ve “Usandım” gibi hit şarkılarıyla müzik dünyasında büyük bir yer edinen Hatice Çarpar, özellikle özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de sosyal medyada samimi paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Son olarak İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan karla birlikte, Hatice çocuklar gibi eğlendiği anları takipçileriyle paylaştı.
ÇOCUKLUĞUNA DÖNDÜ
"Uçak iptal olunca bizde biraz çocuk olalım dedik" şeklindeki açıklamasıyla takipçilerini güldüren şarkıcı, karın keyfini çıkarırken neşesini de sosyal medyada paylaştı.