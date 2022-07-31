Şarkıcı Hatice'den dikkat çeken ibadet paylaşımı

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen bir zamanların efsane şarkıcısı Hatice, yine sosyal medyanın dilindeydi. Spor yaparken bir fotoğraf çekip Instagram hesabından paylaşan Hatice, fotoğrafın üzerine ise 'Spor ibadettir. Hayırlı cumartesiler' mesajını yazdı.