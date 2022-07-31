Şarkıcı Hatice'den dikkat çeken ibadet paylaşımı
Şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa yazdığı açıklama ile tepkileri üzerine topladı.
Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen bir zamanların efsane şarkıcısı Hatice, yine sosyal medyanın dilindeydi. Spor yaparken bir fotoğraf çekip Instagram hesabından paylaşan Hatice, fotoğrafın üzerine ise 'Spor ibadettir. Hayırlı cumartesiler' mesajını yazdı.
Hatice'nin bu mesajına kısa sürede sosyal medya kullanıcıları ibadetle alay ettiği gerekçesiyle tepki gösterdi.
1990'lı yılların başında Farfara ve Çıt Çıt şarkıları ile ün kazanan Hatice, o zamanki hareketli, kendine has üslubu olan genç kız Hatice kısa sürede sevilmiş ve şarkıları severek dinlenmeye başlamıştı.
Zamanla; dudaklarını, burnunu, dişlerini ve göğüslerini yaptıran, kaşlarını ise kaldırtan Hatice, şimdi bambaşka biri oldu...