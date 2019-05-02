Şarkıcı Hatice, Kibariye'nin kocasını damat sanınca olanlar oldu

Şarkıcı Hatice, Kibariye'nin kocasını damat sanınca olanlar oldu

Ünlü şarkıcı Kibariye’nin geçtiğimiz gün evlendirdiği kızının düğün fotoğrafının altına meslaktaşı Hatice olay bir yorum yaptı. Fotoğrafta arkada duran damadı farkedemeyen Hatice, "Kibariye kocasını evlendiriyor sandım" yorumunda bulundu.

Şarkıcı Hatice, Kibariye'nin kocasını damat sanınca olanlar oldu - Sayfa 1

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık 2015 yılında karakolluk olduğu Bülent Burak ile Ataköy'de bulunan bir mekanda evlendi. Çiftin nikah şahidi Sedat Peker olurken, Kibariye’nin 75 yaşındaki annesi de yıllar sonra ortaya çıkmış ve torununun düğününde göbek atmıştı.

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Şarkıcı Hatice, Kibariye'nin kocasını damat sanınca olanlar oldu - Sayfa 2

Düğün fotoğraflarının kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından en ilginç yorum şarkıcı Hatice'den geldi.

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Şarkıcı Hatice, Kibariye'nin kocasını damat sanınca olanlar oldu - Sayfa 3

Düğünde çekilen aile fotoğrafını gören Hatice, "Damat geride kalınca babasını kocası sandım ne yalan söyleyeyim Kiboş kocasını elleriyle evlendiriyor diye gözlerim kocaman oldu. Ah çocuk geçsene eşinin yanına" yorumunu yaptı.

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Şarkıcı Hatice, Kibariye'nin kocasını damat sanınca olanlar oldu - Sayfa 4

Bu yorumdan sonra sosyal medya ikiye bölündü. Hatice’ye hak verenler olduğu gibi “Gündeme gelmek için boş yorumlar yapıyorsun” diyenler de var.

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