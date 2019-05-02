Şarkıcı Hatice, Kibariye'nin kocasını damat sanınca olanlar oldu
Ünlü şarkıcı Kibariye’nin geçtiğimiz gün evlendirdiği kızının düğün fotoğrafının altına meslaktaşı Hatice olay bir yorum yaptı. Fotoğrafta arkada duran damadı farkedemeyen Hatice, "Kibariye kocasını evlendiriyor sandım" yorumunda bulundu.
Ünlü şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık 2015 yılında karakolluk olduğu Bülent Burak ile Ataköy'de bulunan bir mekanda evlendi. Çiftin nikah şahidi Sedat Peker olurken, Kibariye’nin 75 yaşındaki annesi de yıllar sonra ortaya çıkmış ve torununun düğününde göbek atmıştı.
Düğün fotoğraflarının kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından en ilginç yorum şarkıcı Hatice'den geldi.
Düğünde çekilen aile fotoğrafını gören Hatice, "Damat geride kalınca babasını kocası sandım ne yalan söyleyeyim Kiboş kocasını elleriyle evlendiriyor diye gözlerim kocaman oldu. Ah çocuk geçsene eşinin yanına" yorumunu yaptı.
Bu yorumdan sonra sosyal medya ikiye bölündü. Hatice’ye hak verenler olduğu gibi “Gündeme gelmek için boş yorumlar yapıyorsun” diyenler de var.