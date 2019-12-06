Şarkıcı Hatice 10 yaş küçük sevgilisi Ali Kemal Sarı hakkındaki itiraflarıyla olay oldu

"12 yaşından beri mutfaktayım, hep işin ucundan tutmuşumdur. Yemek konusunda kat kat iddialıyım" diyen Hatice, '2. Sayfa' canlı yayınında sarma sardı ve "Elde sarmak marifet ister" diyerek hamaratlığını anlatan Hatice, kendisinden 10 yaş küçük Ali Kemal ile ilgili şunları söyledi: