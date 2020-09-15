Şarkıcı Halil Sezai Tuzla'da gözaltına alındı

Ünlü sanatçı Halil Sezai, bir kişiyi darp ettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alındı. Tuzla'da gerçekleşen olayda şikayet üzerine gözaltına alınan Sezai'nin yarın hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

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Şarkıcı Halil Sezai, İstanbul Tuzla'da bir kişiyi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre şarkıcı Halil Sezai, İstanbul Tuzla'da bir kişiyi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı... Sezai'nin yarın mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği belirtildi.