Şarkıcı Hadise'den takma kirpik itirafı! "1 yıl kullanıyorum"
Ünlü şarkıcı Hadise, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sıkça gündem olmayı başarıyor. Son olarak, takma kirpik kullanımıyla ilgili yaptığı samimi açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.
Katıldığı bir programda takma kirpiklerle ilgili itiraflarda bulunan Hadise, "Takma kirpikleri bir kez kullanıp atmıyorum. En az bir yıl kullanıyorum, çünkü çok pahalı" şeklinde konuştu. Bu açıklama, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
Sosyal medya kullanıcıları Hadise'nin sözlerine farklı yorumlar yaptı.
Bazı takipçiler "Ekonomik Hadise" diyerek şarkıcının tasarruflu yaklaşımını takdir ederken, diğerleri "Bir yıl çok uzun", "Takma kirpik bu kadar kullanılmaz" gibi yorumlarla şarkıcının alışkanlıkları üzerine düşündü.