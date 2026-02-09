Şarkıcı Gülşen'den yıllar sonra sosyal medya hamlesi! Soyadını ekledi...
Sevilen şarkıcı Gülşen 10 yıldır Ozan Çolakoğlu ile birlikteydi. Birlikteliğini evliliğe dönüştüren çift çocuklarının doğuşuyla da mutluluklarını katladı. Gülşen sahne kostümü seçimi sonrası şimdi de sosyal medya hamlesi ile gündemde...
Şarkıları, sahne şovları ve cesur kostümleri ile adından sıkça söz ettiren Gülşen bu kez Instagram'da yaptığı değişiklikle gündeme geldi.
10 YIL SONRA YAZDI
Oğlu Azur'un babası Ozan Çolakoğlu ile 10 yıldır evli olan şarkıcı, ilk kez eşinin soyadını Instagram hesabına ekledi.
Gülşen'in bu hamlesi için kimi hayranları "Nihayet" yorumları yaparken, kimi kullanıcılar da bu değişikliği ti'ye aldı.
