BIST 10.847
DOLAR 41,98
EURO 48,68
ALTIN 5.391,31

Şarkıcı Gülşen'den Atatürk ikazı! Üstüne paralar yağdırmıştı...

|
Şarkıcı Gülşen'den Atatürk ikazı! Üstüne paralar yağdırmıştı...

Önceki akşam İstanbul'da bir mekanda sahne alan şarkıcı Gülşen'in üstüne para atan seyirciye verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. Gülşen'in Atatürk uyarısı dikkat çekti.

Şarkıcı Gülşen'den Atatürk ikazı! Üstüne paralar yağdırmıştı... - Resim: 1

Sevilen şarkıcı Gülşen sahne kostümleri ile sık sık gündem oluyor. Bu kez de ünlü şarkıcı üzerine para savuran dinleyicisine çıkışması ile gündem oldu.

14
Şarkıcı Gülşen'den Atatürk ikazı! Üstüne paralar yağdırmıştı... - Resim: 2

Şarkıları, sahne şovları ve cesur kostümleri ile adından sıkça söz ettiren Gülşen önceki akşam İstanbul'da ünlü bir mekanda sahne aldı.

24
Şarkıcı Gülşen'den Atatürk ikazı! Üstüne paralar yağdırmıştı... - Resim: 3

SAHNEYE PARA ATTILAR

Sahneye bir dinleyici para atınca Gülşen sinirlendi. O anları mekanda bulunan başka bir seyirci kayda alırken, Gülşen seyirciye dönerek "Üzerinde Atatürk resmi olan bir şeyi nasıl attınız ya?" dedi.

34
Şarkıcı Gülşen'den Atatürk ikazı! Üstüne paralar yağdırmıştı... - Resim: 4

ATATÜRK UYARISI

Büyük bir alkışın ardından, "Biliyorum, oluyor böyle. İnsan böyle bir hoş oluyor, eğlenirken gaza geliyor, çok haklısınız bu arada. Ama böyle. Eğlencenin de bir yerinde olması lazım" ifadelerini kullanan Gülşen, sonra şarkı söylemeye devam etti.

44