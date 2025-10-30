Şarkıcı Gülşen'den Atatürk ikazı! Üstüne paralar yağdırmıştı...
Önceki akşam İstanbul'da bir mekanda sahne alan şarkıcı Gülşen'in üstüne para atan seyirciye verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. Gülşen'in Atatürk uyarısı dikkat çekti.
Sevilen şarkıcı Gülşen sahne kostümleri ile sık sık gündem oluyor. Bu kez de ünlü şarkıcı üzerine para savuran dinleyicisine çıkışması ile gündem oldu.
Şarkıları, sahne şovları ve cesur kostümleri ile adından sıkça söz ettiren Gülşen önceki akşam İstanbul'da ünlü bir mekanda sahne aldı.
SAHNEYE PARA ATTILAR
Sahneye bir dinleyici para atınca Gülşen sinirlendi. O anları mekanda bulunan başka bir seyirci kayda alırken, Gülşen seyirciye dönerek "Üzerinde Atatürk resmi olan bir şeyi nasıl attınız ya?" dedi.
ATATÜRK UYARISI
Büyük bir alkışın ardından, "Biliyorum, oluyor böyle. İnsan böyle bir hoş oluyor, eğlenirken gaza geliyor, çok haklısınız bu arada. Ama böyle. Eğlencenin de bir yerinde olması lazım" ifadelerini kullanan Gülşen, sonra şarkı söylemeye devam etti.