Şarkıcı Gülşen evi hapsi cezası için ikametgah adresini değiştirmiş!

İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen ünlü şarkıcı Gülşen ev hapsi cezasını Bodrum'da geçiriyor. Gazeteci, yazar Talat Atilla'nın haberine göre ev hapsi cezası aldığı gün Gülşen'in ikametgahı İstanbul’dan Bodruma alındı.

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Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen Çolakoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi. Duruşma günü 21 Ekim olarak belirlendi. Gülşen’in ev hapsinin de devamına karar verildi.

İdianame hazırlanmıştı

Şarkıcı Gülşen imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı. Gülşen'in avukatlarının bir üst mahkemeye tutukluluğun kaldırılması için başvurmuştu. Yapılan itiraz sonrası Gülşen, tahliye edildi.

Ev hapsinin kaldırılması için dilekçe verdi

Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, ev hapsinin kaldırılması için mahkemeye bir dilekçe sundu.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 702 kurum ve kişi, "müşteki (şikayetçi)" olarak yer aldı. Müştekiler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İslami yazar Emine Şenlikoğlu Özkan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM, KADEM Vakfı, Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de yer aldı. Gülşen Çolakoğlu'nun "şüpheli" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberlerde ve sosyal medya platformlarında paylaşılan videoların incelenmesinde, şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun vermiş olduğu bir konser esnasındaki söylemiş olduğu söz ve beyanların TCK 216. maddesinde "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçunun unsurlarını oluşturduğu ve re'sen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

3 yıla kadar hapsi istendi

İddianamede, şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun sözlerinin "halkın, toplumun bir bütününü ifade ettiği ve bu halde toplumun içinde bulunduğu birlik ve beraberlik içeren ortak değer yargılarının olması hilafına, kin ve düşmanca duygular beslemeye sevk edilerek halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edildiği, ayrımcılığa maruz bırakıldığı" belirtildi. "Birçok müşteki tarafından verilen şikayet dilekçeleri ile şikayette bulunulduğu da dikkate alınarak soruşturmaya konu mezkur söz ve beyanların halkın bir kesimi nezdinde tahrik konusu olup, tahrik edilenler nazarında endişe yaratacak şekilde bir etki oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı" denilen iddianamede, şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

"Gülşen ev hapsi cezasını Bodrum'da geçiriyor"

Gazeteci, yazarı Talat Atilla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaştığımda şarkıcı Gülşen'in ev hapsi cezası aldığı gün nüfusunu değiştirdiğini iddia etti. Atilla yaptığı açıklamada; "Şarkıcı Gülşen ev hapsi şartı ile tahliye olunca özel uçakla geldiği Bodrum'da ev hapsini geçiriyor. Çünkü ev hapsi cezası aldığı gün Gülşen'in nüfusu İstanbul’dan bodruma alındı" ifadelerini kullandı.

İşte Atilla'nın o paylaşımı;