Şarkıcı Güllü roman havası oynarken düşüp ölmüş! Şoke eden olayı en yakını anlattı
Arabeskin en sevilen isimlerinden olan Güllü, evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. İntihar ihtimali akılları kurcalıyordu. Güllü'nün oğlu yaptığı paylaşımda; "Annem, değerli sanatçı Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız" demişti. Güllü'nün asistanı, Gel Konuşalım programına bağlanarak en net açıklamayı gözyaşları içinde yaptı. Bakın Güllü balkondan nasıl düşmüş...
ROMAN HAVASI OYNARKEN DÜŞMÜŞ
Güllü'nün asistanı gözyaşları içinde: ''Evde misafiri var oynuyorlar. Kızı var, kendi var. Çok keyifli bir gece geçiriyorlar. Film izliyorlar, sonra müzik dinlemeye başlıyorlar. Müzik dinlerken roman havaları çalıyorlar, oynuyorlar. Oynarken dengesini kaybediyor ve düşüyor. En keyifli anında oluyor. Kızının gözlerinin önünde...''
Asistan Deniz: ''Tek isteğim magazinden, Güllü Hanım’ı sevenlerden yalan yanlış haberler yapılmasın. İntihar gibi haberler. İki tane aslan gibi evlat yetiştirdi bu kadın. Türkiye’ye Güllü bir daha gelmez ama lütfen yanlış haber yapılmasın.” diyerek gözyaşları içinde yayını bitirdi.
ACI HABERİ OĞLU DUYURDU
Acı haberi, oğlu sanatçının sosyal medya hesabından duyurmuştu. Güllü'nün oğlu, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır." ifadelerini kullanıp "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun." açıklamasında bulundu.