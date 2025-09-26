Şarkıcı Güllü roman havası oynarken düşüp ölmüş! Şoke eden olayı en yakını anlattı

ACI HABERİ OĞLU DUYURDU

Acı haberi, oğlu sanatçının sosyal medya hesabından duyurmuştu. Güllü'nün oğlu, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır." ifadelerini kullanıp "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun." açıklamasında bulundu.