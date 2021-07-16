Şarkıcı Gülden'in YouTube'daki klibinin altında eski kocasından olay tehdit yorumları!
Youtube üzerinden yeni şarkısı 'Yandan Yandan'ı yayınlayan şarkıcı Gülden, eski eşinin tehditlerine maruz kaldı. Gülden'in eski eşi Ercan Mutlu, "Onu nasıl yarattıysam, yok edeceğim" ifadelerini kullandı.
Gülden, yeni seslendirdiği 'Yandan Yandan' adlı şarkısını, Youtube üzerinden yayınladı. Şarkıcı Gülden 3 yıl önce boşandığı eski eşi Ercan Mutlu'nun taciz ve tehdit mesajlarına maruz kaldı. Mutlu, şarkının altındaki yorum kısmına yazdığı mesajlarla, şarkıcıya tehditler savurdu.
Açık açık tehdit etti
Ercan Mutlu ile olaylı bir şekilde birkaç yıl önce boşanan Gülden'e gelen yorumlar görenleri şaşkına çevirdi. Daha önce de her projesinde Gülden'e sataşan Ercan Mutlu, bu defa da YouTube yorumları aracılığıyla sanatçıyı çok sert ifadelerle tehdit etti.
Diğer yandan bir süredir eski eşiyle sorun yaşayan Gülden'in eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da öğrenildi.
Ercan Mutlu’nun tehdit mesajları ise şu şekilde:
* “Bir çift ayakkabı ile Londra'ya geldiğini ve onu kimin adam ettiğini unutmuşum! Onu nasıl yarattıysam öyle de yok edicem!
*İzlediğiniz kadın benim eski eşim, bugün benim verdiğim evde ve arabaya biniyor ve kızımı bana göstermiyor... Bugüne kadar iyi niyetli davrandım... Artık savaş zamanı.. Ben kızımı her şekilde görürüm... ama siz bu sonradan olmaya çok güvenmeyin"