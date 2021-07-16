Şarkıcı Gülden'in YouTube'daki klibinin altında eski kocasından olay tehdit yorumları!

*İzlediğiniz kadın benim eski eşim, bugün benim verdiğim evde ve arabaya biniyor ve kızımı bana göstermiyor... Bugüne kadar iyi niyetli davrandım... Artık savaş zamanı.. Ben kızımı her şekilde görürüm... ama siz bu sonradan olmaya çok güvenmeyin"