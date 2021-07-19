Şarkıcı Gülden'den YouTube'dan tehdit eden eski kocası hakkında açıklama

3,5 yıl önce boşandığı Ercan Mutlu tarafından, YouTube'da yayınlanan video klibini altındaki yorum kısmından çok sayıda tehdit alan şarkıcı Gülden, sosyal medya hesabından sessizliğini bozdu. Gülden'in eski eşi Ercan Mutlu, "Onu nasıl yarattıysam, yok edeceğim" ifadelerini kullanmıştı. Gülden bu tehditlere yanıt verdi.