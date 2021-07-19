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Şarkıcı Gülden'den YouTube'dan tehdit eden eski kocası hakkında açıklama

Şarkıcı Gülden'den YouTube'dan tehdit eden eski kocası hakkında açıklama

Şarkıcı Gülden, 3,5 yıl önce boşandığı Ercan Mutlu tarafından YouTube'da yayınlanan klip videosunun altına yorum yazarak tehdit edilmesine ilişkin suskunluğunu bozdu.

Şarkıcı Gülden'den YouTube'dan tehdit eden eski kocası hakkında açıklama

3,5 yıl önce boşandığı Ercan Mutlu tarafından, YouTube'da yayınlanan video klibini altındaki yorum kısmından çok sayıda tehdit alan şarkıcı Gülden, sosyal medya hesabından sessizliğini bozdu. Gülden'in eski eşi Ercan Mutlu, "Onu nasıl yarattıysam, yok edeceğim" ifadelerini kullanmıştı. Gülden bu tehditlere yanıt verdi.

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Şarkıcı Gülden'den YouTube'dan tehdit eden eski kocası hakkında açıklama

Şarkıcı Gülden, yeni seslendirdiği 'Yandan Yandan' isimli şarkısının klibini, YouTube üzerinden yayınladı. Sanatçı, üç buçuk yıl önce yollarını ayırdığı Ercan Mutlu'nun taciz ve tehdit mesajlarına maruz kaldı.

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Şarkıcı Gülden'den YouTube'dan tehdit eden eski kocası hakkında açıklama

Ercan Mutlu, şarkının altındaki yorum kısmına "Sana bu dünyayı dar edeceğim!" diye yazdı.

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Şarkıcı Gülden'den YouTube'dan tehdit eden eski kocası hakkında açıklama

Mutlu, “İzlediğiniz kadın benim eski eşim, bugün benim verdiğim evde ve arabaya biniyor ve kızımı bana göstermiyor”,

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