Şarkıcı Gökçe tepki gösterdi! Demet Akalın gülerek yanıt verdi!
Sevilen şarkıcı Gökçe Dinçer sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ortalığı karıştırdı. Çeşme'de bir plajın uygulamasına tepki gösteren Gökçe'nin paylaşımına Demet Akalın gülerek yanıt verdi.
Tatil sezonunu Ege'de açan pop müziğinin sevilen şarkıcı ve söz yazarı Gökçe Dinçer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Çeşme'deki bir plaja tepki gösterdi. Gökçe'nin tepkisine takipçilerinden destek geldi.
19
Şarkıcı Gökçe yaptığı paylaşımda "Çeşme'de bir plaj instagram hesabına bakıyormuş,üc bin beğeni almayan profiller giremiyormuş. Kafanıza üç bin şaplak atsınlar da kendinize bi gelin bence." dedi.
29
Demet Akalın, Gökçe'nin tweetine "Hahhahahah😄😄😁🤣" yazdı. Gökçe ise Akalın'a "Sen oralardaysan şaplatsana bikaç " yazarak yanıt verdi.
39
Gökçe'nin bu paylaşımına takipçilerinden eğlenceli tweetler geldi. Bir takipçisi "Bizim oralarda 3000 beğeniye belediye başkanı seçiliyor" yazdı.
49