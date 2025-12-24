Şarkıcı Fedon'dan eşi ile ilgili ilginç itiraf! "Ona yaptıklarım için günah çıkarıyorum"
Fedon, katıldığı programda eşine yaşattığı pişmanlıkları ve genç yaşta yaptığı evlilikteki hatalarını itiraf etti. Güncel müzikten hoşnut olmadığını da belirten sanatçı, yaşamayı sevdiğini ve 'Fedon'a yakışır şekilde' ölmek istediğini söyledi...
Ünlü sanatçı Fedon, katıldığı bir televizyon programında geçmişine dair samimi itiraflarda bulunarak, özellikle eşine yaşattığı olumsuz deneyimler nedeniyle duyduğu vicdan azabını dile getirdi.
EŞİNE YAŞATTIĞI PİŞMANLIKLAR
1970 yılında evlendiği eşiyle olan ilişkisine değinen 79 yaşındaki sanatçı, eşinin hayatındaki en büyük güvencesi olduğunu vurguladı. Geçmişteki hatalarını açık yüreklilikle anlatan Fedon, "Bugün bana bir bardak su verecek olan tek kişi eşimdir. Şu anda çok mutluyum. Eşim benim hayatımda ana kraliçedir. Benim gibi bir adama haddini bildirdi" ifadelerini kullandı. Eşinin ailesine ve kendisine gösterdiği fedakârlıklar anlatılırken duygulanan sanatçı, "Ben onların yanında olamazken eşim oradaydı. Kadının fedakârlığı sadece bana değil, etrafına da iyilik saçıyor. Ben kolay kolay diz çökmem ama eşimin önünde çöktüm. Günahlarımın bedelini de ödedim. Şimdi dört dörtlük bir beraberliğimiz var" dedi.
ŞİDDET UYGULAMA İTİRAFI VE PİŞMANLIK
Program sunucusunun geçmişte eşine şiddet uygulayıp uygulamadığına dair sorusuna yanıt veren Fedon, büyük bir pişmanlık duyduğunu belirtti. Genç yaşta evlendiğini hatırlatan sanatçı, "17 yaşında pırıl pırıl bir kızla evlendim. Bugün dönüp baktığımda onun gençliğini yediğimi görüyorum. Çok pişmanım. Aynı hataları yapmam, o Fedon artık yok" diye konuştu. Fedon, sahip olduğu her şeyi eşi adına yaptığını ve bunun bir telafi değil, içten gelen bir sorumluluk olduğunu da ekledi.
GÜNCEL MÜZİK VE HAYATA BAKIŞI
Özel yaşamına dair daha hafif konulara da değinen Fedon, Bodrum güneşiyle ilgili bir soruya esprili bir yanıt vererek evinde solaryum makinesi olduğunu ve haftada bir kullandığını belirtti. Güncel müzik trendlerini beğenmediğini açıkça dile getiren sanatçı, rap şarkılarını eleştirerek, "Beğenmiyorum. Beğenecek bir şey yok. Şarkının adı ‘Havhav’ oluyorsa ben de ‘Hoşt’ derim" dedi. Programın sonunda hayata bakışını çarpıcı sözlerle anlatan Fedon, yaşamayı çok sevdiğini ve "Fedon’a yakışır şekilde ölmek istediğini, hastane odasında değil, deniz üzerinde yarış motoruyla ya da motosiklet üzerindeyken ölmeyi arzuladığını" ifade etti.