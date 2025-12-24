Şarkıcı Fedon'dan eşi ile ilgili ilginç itiraf! "Ona yaptıklarım için günah çıkarıyorum"

ŞİDDET UYGULAMA İTİRAFI VE PİŞMANLIK

Program sunucusunun geçmişte eşine şiddet uygulayıp uygulamadığına dair sorusuna yanıt veren Fedon, büyük bir pişmanlık duyduğunu belirtti. Genç yaşta evlendiğini hatırlatan sanatçı, "17 yaşında pırıl pırıl bir kızla evlendim. Bugün dönüp baktığımda onun gençliğini yediğimi görüyorum. Çok pişmanım. Aynı hataları yapmam, o Fedon artık yok" diye konuştu. Fedon, sahip olduğu her şeyi eşi adına yaptığını ve bunun bir telafi değil, içten gelen bir sorumluluk olduğunu da ekledi.

GÜNCEL MÜZİK VE HAYATA BAKIŞI

Özel yaşamına dair daha hafif konulara da değinen Fedon, Bodrum güneşiyle ilgili bir soruya esprili bir yanıt vererek evinde solaryum makinesi olduğunu ve haftada bir kullandığını belirtti. Güncel müzik trendlerini beğenmediğini açıkça dile getiren sanatçı, rap şarkılarını eleştirerek, "Beğenmiyorum. Beğenecek bir şey yok. Şarkının adı ‘Havhav’ oluyorsa ben de ‘Hoşt’ derim" dedi. Programın sonunda hayata bakışını çarpıcı sözlerle anlatan Fedon, yaşamayı çok sevdiğini ve "Fedon’a yakışır şekilde ölmek istediğini, hastane odasında değil, deniz üzerinde yarış motoruyla ya da motosiklet üzerindeyken ölmeyi arzuladığını" ifade etti.