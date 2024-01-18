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Şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10.kattan düşmüştü! Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10.kattan düşmüştü! Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı

Bursa’da şarkıcı Esra Akman’ın kardeşi olan Özlem Akman'ın 10. kattan düştükten hemen sonraki görüntüleri ortaya çıktı. Akman'ın cenazesi dün gözyaşları içinde toprağa verilmişti.

Şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10.kattan düşmüştü! Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı

Olay, geçtiğimiz gece 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi’nde bulunan Biaport rezidanslarında meydana geldi.

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Şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10.kattan düşmüştü! Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, şarkıcı Esra Akman’ın kardeşi Özlem Akman dengesini kaybederek 10. kattan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özlem Akman’ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Akman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10.kattan düşmüştü! Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı

Olay anına ait görüntüler ortaya çıkarken Akman'ın cenazesi dün gözyaşları içinde toprağa verilmişti.

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Şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10.kattan düşmüştü! Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı

Olayla ilgili savcılığın tahkikatı sürüyor.

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