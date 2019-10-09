Şarkıcı Emir Can İğrek'in namaz videosu tepki çekti yanındakiler ise dalga geçti

Müzik Kutusu, Beyaz ve Aç Bağrını şarkılarıyla adını geniş kitlelere ulaştıran 26 yaşındaki Emir Can İğrek, şortla namaz kıldığı ve etrafındakilerin ise kendisiyle dalga geçtiği bir video nedeniyle gündeme geldi. Video kısa sürede yayılırken, genç isim sosyal medyada adeta linç edildi.