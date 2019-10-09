SON DAKİKA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Fırat'ın doğusuna yapılacak harekat ile ilgili açıklama! Çalışmalarımız devam etmekte intikaller sürüyor Haberin devamı. Ve Türkiye Suriye'ye girdi! Yabancı ajanslardan gelen habere göre Türk askeri Suriye'nin kuzey doğusuna giriş yapmaya başladı Haberin devamı.

Şarkıcı Emir Can İğrek'in namaz videosu tepki çekti yanındakiler ise dalga geçti

Son olarak çıkardığı 'Nalan' şarkısıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan genç şarkıcı Emir Can İğrek'in sosyal medyada kısa sürede yayılan namaz videosu geniş yankı uyandırdı.

Müzik Kutusu, Beyaz ve Aç Bağrını şarkılarıyla adını geniş kitlelere ulaştıran 26 yaşındaki Emir Can İğrek, şortla namaz kıldığı ve etrafındakilerin ise kendisiyle dalga geçtiği bir video nedeniyle gündeme geldi. Video kısa sürede yayılırken, genç isim sosyal medyada adeta linç edildi.

113

Videoda, şortla namaz kılan şarkıcıyı görüntüleyen kadının sözleri de dikkat çekti. "Çarpılacağız Allah canımızı alsın" diyerek kahkaha atan kadının yanındaki erkek de kendisini gülmekten alamadı.

213

Dalga amacıyla mı çektirdi: Videonun son saniyelerinde ise Emircan İğrek'in güldüğü de dikkatlerden kaçmadı. Genç şarkıcının videoyu dalga geçmek amacıyla çektirdiğini düşünen takipçileri, tepki göstermekten kendisini alıkoyamadı.

Emir Can İğrek'in tepki çeken namaz görüntüsü

313

Peki Emir Can İğrek kimdir?
Emir Can İğrek,2 Nisan 1993'te Tekirdağ'da dünyaya geldi. Aslen Tekirdağlı olan şarkıcı, müzik yolculuğuna da burada kurduğu sahne guruplarıyla başladı.

413