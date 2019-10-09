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Şarkıcı Emir Can İğrek'in namaz videosu tepki çekti

Genç şarkıcı Emir Can İğrek'in sosyal medyada kısa sürede yayılan namaz videosu geniş yankı uyandırdı.

Müzik Kutusu, Beyaz ve Aç Bağrını şarkılarıyla adını geniş kitlelere ulaştıran 26 yaşındaki Emir Can İğrek, şortla namaz kıldığı ve etrafındakilerin ise kendisiyle dalga geçtiği bir video nedeniyle gündeme geldi. Video, kısa sürede yayılırken, genç isim sosyal medyada adeta linç edildi.

Videoda, şortla namaz kılan şarkıcıyı görüntüleyen kadının sözleri de dikkat çekti. "Çarpılacağız Allah canımızı alsın" diyerek kahkaha atan kadının yanındaki erkek de kendisini gülmekten alamadı.

Dalga amacıyla mı çektirdi: Videonun son saniyelerinde ise Emircan İğrek'in güldüğü de dikkatlerden kaçmadı. Genç şarkıcının videoyu dalga geçmek amacıyla çektirdiğini düşünen takipçileri, tepki göstermekten kendisini alıkoyamadı.

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