Şarkıcı Edis'ten hayranlarını üzen hareket! Sahnede zor anlar yaşadı, hastalığını itiraf etti! Açtı gösterdi

Şarkıcı Edis, son yıllarda en çok dinlenen ve en çok konuşulan ünlü isimler arasında yer alıyor. 'Arıyorum', 'Martılar', 'Çok çok', 'Benim Ol', 'Sor' gibi dillerden düşmek bilmeyen şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Edis, konserlerine tam gaz devam ediyor. Yaptığı her şeyle gündeme gelen şarkıcı Edis, bu sefer de sahnedeki o hareketiyle dikkat çekti. Konserde hastalığını itiraf etti, gösterdi.