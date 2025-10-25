Şarkıcı Edis'ten hayranlarını üzen hareket! Sahnede zor anlar yaşadı, hastalığını itiraf etti! Açtı gösterdi
Son yılların en çok dinlenen ve ses getiren şarkıcılarından Edis Görgülü bu defa konser verdiği esnada sahnede zor anlar yaşadı. Harbiye'de sahne alan ünlü şarkıcı dans ederken zaman zaman zorluk yaşadı. Bunun üzerinde ünlü şarkıcı dayanamadı hastalığını ilk kez açıkladı, hatta açıp gösterdi. Bakın Edis'in hastalığı neymiş...
Şarkıcı Edis, son yıllarda en çok dinlenen ve en çok konuşulan ünlü isimler arasında yer alıyor. 'Arıyorum', 'Martılar', 'Çok çok', 'Benim Ol', 'Sor' gibi dillerden düşmek bilmeyen şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Edis, konserlerine tam gaz devam ediyor. Yaptığı her şeyle gündeme gelen şarkıcı Edis, bu sefer de sahnedeki o hareketiyle dikkat çekti. Konserde hastalığını itiraf etti, gösterdi.
Edis, İstanbul Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde izleyici karşısına çıktı. Ünlü isim, ‘Martılar’ şarkısını söylerken, “Sizi görmek ne güzel. Oturmaya gelmediniz değil mi? Bilet paralarının hakkını verin. Kimseyi otururken görmek istemiyorum” dedi.
HASTALIĞINI AÇIKLADI
Dans ederken zaman zaman zorluk yaşayan Edis, konser sırasında hayranlarıyla dertleşti. Edis, bel fıtığı olduğunu açıkladı.
Beli bantlı şekilde sahneye çıkan ünlü sanatçı, "Fıtık oldum, bel fıtığı oldum. Dans ediyorum ama bir yerde belim çıkacakmış gibi hissediyorum. " dedi.