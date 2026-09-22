Şarkıcı Edis'ten aşk itirafı! Gözyaşları içinde açıkladı...

Harbiye'de sevenleriyle buluşan Edis, bu kez hem özel hayatıyla ilgili açıklaması hem de sahnede yaşadığı duygusal anlarla konuşuldu. Hayatında biri olduğunu ilk kez hayranlarıyla paylaşan ünlü şarkıcı, konserin ilerleyen dakikalarında şarkı söylerken gözyaşlarına hakim olamadı.