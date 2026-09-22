Şarkıcı Edis'ten aşk itirafı! Gözyaşları içinde açıkladı...
Şarkıcı Edis Harbiye konserinde hayatının itirafını yaptı. Aşk konusunda ilk kez konuşan şarkıcı Harbiye konserinde duygulandı.
Sezonun dördüncü Harbiye konserinde de kapalı gişe sahne alan Edis, hayatında biri olduğunu ilk kez açıkladı.
Aşk itirafıyla hayranlarını şaşırtan ünlü şarkıcı, konserin ilerleyen dakikalarında şarkı söylerken gözyaşlarını tutamadı.
Harbiye'de sevenleriyle buluşan Edis, bu kez hem özel hayatıyla ilgili açıklaması hem de sahnede yaşadığı duygusal anlarla konuşuldu. Hayatında biri olduğunu ilk kez hayranlarıyla paylaşan ünlü şarkıcı, konserin ilerleyen dakikalarında şarkı söylerken gözyaşlarına hakim olamadı.
HARBİYE'DE YİNE KAPALI GİŞE
Sezonun dördüncü Harbiye konserinde de kapalı gişe sahne alan Edis, enerjisiyle izleyicilere keyifli anlar yaşattı.
Konser sırasında özel hayatına ilişkin bir açıklamada bulunan şarkıcı, hayatında biri olduğunu şu sözlerle duyurdu, "Ben de hiç fena değilim bu ara. Nasıl tutamadım kendimi."
ŞARKI SÖYLERKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Aşk hayatıyla ilgili itirafının ardından konserine devam eden Edis, ilerleyen dakikalarda duygusal anlar yaşadı.
Şarkısını seslendirdiği sırada bir anda duygulanan ünlü şarkıcı, gözyaşlarını tutamadı. Edis'in sahnede ağladığı anlar kameralara yansıdı.