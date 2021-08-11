Şarkıcı Edis'e Erkan Özerman'dan 'saygısız' çıkışı! Haluk Levent nedenini açıkladı

Erkan Özerman ise şu ifadeleri kullandı:



"Ben tanımıyorum, genç bir şarkıcı. Burada herkes ödül aldı. Bu arada genç bir delikanlı çıktı, ben tanımadım çünkü televizyonda gördüğüm şaşalı satış yok. Sanki ayıp olmasın diye bir yere giderken uğramış şekilde bir kıyafetle geldi..."