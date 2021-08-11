Şarkıcı Edis'e Erkan Özerman'dan 'saygısız' çıkışı! Haluk Levent nedenini açıkladı
Şarkıcı Edis'in “yılın en iyi pop müzik erkek sanatçısı” ödülü aldığı bir gecede Erkan Özerman sahnedeyken arkasını dönüp gitmesi sonrası, Özerman Edis'e 'saygısız' diye çıkıştı. Geceye katılan Haluk Levent, Edis'in aşı yaptırdığı için kendini biraz bitkin hissettiği için dalgınlık yaşadığını ifade etti.
Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri, Ece Gürsel ve Yavuz Seçkin’in sunumuyla bir tur gemisinde yapılan törenle sahiplerini buldu. Ünlü organizatör Erkan Özerman'ın, şarkıcı Edis Görgülü'yü tüm konukların içinde azarlaması geceye damga vurdu. Özerman, ödül almak için sahneye çıktığı esnada, Edis'in yerinden kalkarak gitmek istemesine sert tepki gösterdi.
"Çocuğum Edis gel buraya"
Mikrofonu eline alan ünlü organizatör, "Çocuğum Edis gel buraya büyükler sahneye çıktığı zaman saygıyla izlenir. Arkanı dönüp gidemezsin ama şimdi gidebilirsin" sözleri, ünlü şarkıcı ve tüm konukları şoka uğrattı.
Bu sözleri kalabalığın içinde duyunca törenin yapıldığı tekneyi terk etmek zorunda kalan Edis, moralinin bozulduğunu söyleyerek açıklama yapmadı.
Erkan Özerman ise şu ifadeleri kullandı:
"Ben tanımıyorum, genç bir şarkıcı. Burada herkes ödül aldı. Bu arada genç bir delikanlı çıktı, ben tanımadım çünkü televizyonda gördüğüm şaşalı satış yok. Sanki ayıp olmasın diye bir yere giderken uğramış şekilde bir kıyafetle geldi..."