Şarkıcı Ece Seçkin "imdat" çağrısı yapmıştı! O şahıs hakkında karar
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin ile eşi Çağrı Terlemez'i uzun süredir tehdit eden kişinin ev hapsindeyken bile tacize devam etmesi üzerine, hakkında hastanede 3 hafta boyunca gözlem altında tutulma kararı verildi.
Geçtiğimiz haftalarda, şarkıcı Ece Seçkin ile eşi Çağrı Terlemez’i 4 yıl boyunca ölümle tehdit eden A.U.S., polis tarafından yakalanmıştı. A.U.S., 'ısrarlı takip' ve 'tehdit' suçlarından yargılanmak üzere adli kontrol ve ev hapsiyle serbest bırakılmıştı.
Ece Seçkin'in avukatları, yaptığı yeni açıklamayla, tacizlerine devam ettiğini belirttikleri A.U.S. hakkında hastanede 3 haftalık gözlem altına alınma kararı verildiğini dile getirdi.
Ece Seçkin’in avukatları konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunlar kaydetti: Kamuoyunun bilgisi olduğu üzere, geçtiğimiz hafta müvekkillerimizi uzun süredir takip ve tehdit eden şüpheli hakkında yasal süreç başlatılmış ve şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak İstanbul dışındaki ikamet adresi nedeniyle verilen karar, şüpheliyi engellemeye yetmemiştir. Şüpheli, 16 Eylül 2025 tarihinde bulunduğu ilden bir taksiciyle anlaşarak, müvekkilimizin adres ve telefon bilgilerini taksi şoförüyle paylaşmış ve konutuna taksi göndermek suretiyle yanına gelmesini istemiştir.