Şarkıcı Ebru Polat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! Aralarında 11 yaş fark var
Şarkıcı Ebru Polat, önceki gün bir süredir aşk yaşadığı Tolgahan Yıldız ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Polat'ın yüzüğü dikkatleri topladı.
Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde sevgilisi olduğu düşünülen kişi hakkında "Aramızda çok yaş farkı var, kendisi 26 yaşında. Ailemden onay çıkmadı" demişti. Fakat ikili Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
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Sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren 37 yaşındaki şarkıcı, aradığı aşkı bulduğu haberleriyle magazin gündemine gelmiş, farklı açıklamalarda bulunmuştu.
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Nişanlısı çıktı: Ebru Polat, yeni aşkı Tolgahan Yıldız'ı basın mensuplarına "Nişanlım" diye tanıttı.
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Neşesinin yerinde olduğu gözlenen şarkıcının, parmağındaki tektaş yüzük de dikkatlerden kaçmadı. Yüzük büyüklüğüyle göz doldurdu.
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