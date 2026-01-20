Şarkıcı Ceylan'dan estetik açıklaması! "Asla dolgu yaptırmam"
Müzik dünyasında çocuk yaşlardan bu yana tanınan isimlerden Ceylan Avcı, son dönemde görünümündeki değişimle sık sık gündeme geliyor. “Küçük Ceylan” olarak hafızalara kazınan ünlü şarkıcı, bu kez estetik konusundaki sözleriyle dikkat çekti.
Sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşulan Ceylan, hakkında yapılan yorumlara net bir yanıt vererek, özellikle dolgu konusunda tavrını açıkça ortaya koydu. Estetik iddialarıyla ilgili konuşan ünlü isim, sokakta kendisini görenlerin yaptığı yorumları da anlattı. Ceylan, bu konuda sık sık uyarı aldığını söyleyerek şunları dile getirdi:
“Beni görenler ‘Televizyondaki gibi değilsin, botoks yaptırma’ diyor. Ama botoks şişirmez, dolgu şişirir. Ben asla dolgu yaptırmıyorum.”
Bu açıklamasıyla Ceylan, estetikle ilgili merakı da bir nebze olsun giderirken, özellikle yüzündeki değişim hakkında yapılan yorumlara da nokta koymuş oldu.
Öte yandan Ceylan, geçtiğimiz günlerde usta sanatçı Orhan Gencebay ile bir araya gelerek sevenlerini heyecanlandıran bir paylaşımda bulunmuştu. Yeni albüm hazırlığında olduğunu ima eden şarkıcı, Gencebay’a duyduğu sevgiyi de açık sözlerle dile getirerek şu ifadeleri kullanmıştı: