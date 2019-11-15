Şarkıcı Ceylan bambaşka birine dönüştü son halini görenler inanamadı
Bir döneme sesiyle damgasını vuran şarkıcı Ceylan, yeni parçası için imaj değiştirdi. Ceylan'ın son hali takipçilerinden onlarca yorum aldı.
Zaza asıllı Türk halk müziği ve arabesk müzik sanatçısı Ceylan Avcı, eski popülerliğini kaybetse de çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Öyle ki Ceylan, haftalar öncesinden duyurduğu 'Cennetim Ol' şarkısını 15 Kasım itibariyle çıkarıyor.
Yeni şarkısının kapak çekimi için kamera karşısına geçen Ceylan Avcı, sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafla herkesi şaşırtmayı başardı. Ceylan'ın kısacık kestirdiği saçları çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Peki Ceylan Avcı kimdir?
Ceylan, 26 Haziran 1974 tarihinde İstanbul Fındıkzade’de doğmuştur. Aslen Tuncelilidir. Tam adı Ceylan Avcı’dır. Babası Ahmet Avcı Tuncelili, annesi Bayburtludur.
Nalan ve Nazan Avcı adında ikiz ablası vardır. Babası Ahmet Avcı sahnelerde ve düğünlerde saz çalan biri idi. Ceylan,10 yaşında iken 1984 yılında şarkıcılığa başlamıştır.