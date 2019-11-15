Şarkıcı Ceylan bambaşka birine dönüştü son halini görenler inanamadı

Zaza asıllı Türk halk müziği ve arabesk müzik sanatçısı Ceylan Avcı, eski popülerliğini kaybetse de çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Öyle ki Ceylan, haftalar öncesinden duyurduğu 'Cennetim Ol' şarkısını 15 Kasım itibariyle çıkarıyor.