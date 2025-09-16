Şarkıcı Çelik takipçisinin mesajını ifşa edip isyan etti: Bu kadarı da fazla

İsyan etti: Bu kadarı da fazla

Şarkıcı Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Benden 800.000 TL borcunu kapatmamı istiyor!? Sizin bu konudaki düşünceniz ne? Bunun gibi her gün onlarca mesaj alıyorum. Ekonomik şartlar ve problemlere hassasım, birçok sanatçı arkadaşım gibi can-ı gönülden destek olduğum çok fazla şey var, duyurmayı da asla doğru bulmuyorum. Ama bu kadarı da fazla canım"