Şarkıcı Çelik sahnede düştü! İşte o kareler...
90'lı yılların unutulmaz şarkılarına imza atan Çelik, sahne aldığı konserde ayağının dansçısına takılmasıyla yaşadığı düşme anını esprili bir dille sosyal medya hesabından paylaştı. Nostalji dolu bir gece yaşatan ünlü şarkıcı, talihsiz kazayı mizaha dönüştürerek takipçilerini güldürdü.
90'lı yılların unutulmaz şarkılarına imza atan Çelik, konser sırasında yaşadığı talihsiz düşüşü sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü şarkıcı, sahne performansına ara vermeden devam etti.
90'LARIN EFSANESİ SEVENLERİYLE BULUŞTU
"Hercai", "Dilberim" ve "Bu Şehirde" gibi şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran Çelik, önceki gün sahne aldığı mekânda dinleyicileriyle bir araya geldi. Sanatçı, geçmişten bugüne uzanan kariyerinin hit parçalarıyla izleyicilere keyifli bir gece yaşattı.
SAHNEDE YAŞANAN TALİHSİZ AN
Performansın ilerleyen dakikalarında sahnede beklenmedik bir olay yaşandı.
Çelik Erişçi, hareket ettiği sırada ayağının dansçısına takılması sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Yaşanan kısa süreli aksiliğe rağmen şarkıcı performansına kaldığı yerden devam etti.