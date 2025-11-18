Şarkıcı Çelik sahnede düştü! İşte o kareler...

90'LARIN EFSANESİ SEVENLERİYLE BULUŞTU

"Hercai", "Dilberim" ve "Bu Şehirde" gibi şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran Çelik, önceki gün sahne aldığı mekânda dinleyicileriyle bir araya geldi. Sanatçı, geçmişten bugüne uzanan kariyerinin hit parçalarıyla izleyicilere keyifli bir gece yaşattı.