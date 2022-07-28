Şarkıcı Buray, yaptığı açıklamayla tüm dikkatleri üzerin çekti!
Şarkıcı Buray, bir dönem güzel bir çıkış yaşamıştı. Şuan da kariyer basamaklarını tüm hızıyla çıkmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Elbistan Belediyesi'nin bu yıl 2'inisini gerçekleştirdiği Elbistan Festivali, Buray konseriyle devam etti. Festivalde sahne alan şarkıcı Buray, sözleriyle gündem oldu.
Elbistan Belediyesi'nin bu yıl 2'inisini gerçekleştirdiği Elbistan Festivali'nde Buray sahne aldı. Festivalde basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü şarkıcı, yeni şarkısı 'Girdap' ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Söyledikleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken popçu Buray, bakın Elbistan ile ilgili hangi hikayesini anlattı ve güldürdü...
Buray, Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlenen festivalde sahne almadan önce Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Başkan Gürbüz, Buray'ı Elbistan'da ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek, ''Buray beyi Elbistan'da gördüğüm için çok mutluyum, kendisini burada ağırlamak bize onur veriyor.
Yüzbinler burada, inşallah kendisi de sahneden görecek. İlk yurtdışı seyahatini Elbistan'a gerçekleştirdiği için de teşekkür ediyorum. Elbistan ile ilgili genelde biz böyle bir espri yapıyoruz.'' dedi.