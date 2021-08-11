Şarkıcı Bulut Duman'dan 'kendi çocuğuna cinsel istismara izin verdi' suçlamasına yanıt

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Bulut Duman'ın (31) Kadıköy'deki adresinde A.Ü. isimli erkek ile 7 Kasım 2020'de cinsel birliktelik yaşadığı ve A.Ü.'nün ifadesine göre Duman'ın kendisine çocuğa cinsel istismarda bulunmasını azmettirdiği yönündeki iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. İddianamede 2 yaşındaki mağdur çocuğun şüpheli Bulut Duman'ın çocuğu olduğu vurgulandı. A.Ü.'nün ifadesine göre şüpheli Bulut Duman'ın A.Ü.'ye "Bende yeni bir fetiş var" diyerek "Bu durumu seninle yaşamak istiyorum" dediği öne sürüldü. Duman, bu iddialara hesabından uzun bir yanıt verdi, bu iddiayı ortaya atanın gazeteci Dinçer Gökçe olduğunu ve para karşılığı iftira haberleri yazdığını ileri sürdü.