Şarkıcı Bengü'den evlilik itirafı! O sayfayı tamamen kapattı mı?
Başarılı şarkıcı Bengü ve 6 yıllık eşi Selim Selimoğlu, geçtiğimiz yıl tek celsede boşandı. Çocukları için eşiyle dostça ayrılan Bengü, özek hayatı hakkında konuştu. Bengü, daha genç olduğunu belirterek bir evlilik itirafında bulundu.
Kalbim, Unut Beni, Saygımdan ve Aşkım gibi birçok hit şarkıya imza atan ünlü şarkıcı Bengü, özel hayatı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. 6 yıllık evliliği tek celsede biten Bengü, evlilik açıklamasıyla dikkat çekti.
Bengü, 2018 yılında Selim Selimoğlu ile dünyaevine girmiş ve bu evliliğinden iki çocuğu olmuştu. Şarkıcı ilk kızı Zeynep'i evliliğinden tam bir yıl sonra, ikinci bebeği Selim'i ise kasım ayının ilk günlerinde kucağına almıştı.
Çift, 6 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. İkilinin çocuklarının velayeti anne Bengü’ye verilmişti. Ayrılık sonrası açıklama yapan Bengü, “Severek evlendik ve iki dünya güzeli evlat nasip oldu. Ancak evlilik bazen karşılıklı beklentiler ve fikir ayrılıkları sebebiyle sürdürülemeyebilir. İki taraf da çok çabaladı ama zamanla zarar görmeye başladık. Asla kötü bir şekilde bitmiş bir evlilik değil” ifadelerini kullanmıştı.
Geçen yıl 6 yıllık evliliği biten ünlü şarkıcı Bengü, önceki gün Etiler'de görüntülendi.