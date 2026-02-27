Şarkıcı Bengü'den evlilik itirafı! O sayfayı tamamen kapattı mı?

Çift, 6 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. İkilinin çocuklarının velayeti anne Bengü’ye verilmişti. Ayrılık sonrası açıklama yapan Bengü, “Severek evlendik ve iki dünya güzeli evlat nasip oldu. Ancak evlilik bazen karşılıklı beklentiler ve fikir ayrılıkları sebebiyle sürdürülemeyebilir. İki taraf da çok çabaladı ama zamanla zarar görmeye başladık. Asla kötü bir şekilde bitmiş bir evlilik değil” ifadelerini kullanmıştı.