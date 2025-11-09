Şarkıcı Bengü imajını değiştirdi, sarışın oldu! O paylaşımıyla sosyal medyayı ikiye böldü

Geçtiğimiz yıl Selim Selimoğlu’ndan boşanan Bengü, “Yalnızlık bana iyi geldi. Ben yalnızken de mutluyum, ama aslında hiç yalnız değilim; müthiş çocuklarım var.” sözleriyle dikkat çekmişti. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüren sanatçı, bu kez cesur bir değişimle karşımıza çıktı. 46 yaşındaki Bengü, koyu renk saçlarını sarıya boyatarak adeta baştan yaratıldı.