Şarkıcı Bengü imajını değiştirdi, sarışın oldu! O paylaşımıyla sosyal medyayı ikiye böldü
Türk pop müziğinin sevilen sanatçıcı Bengü, radikal bir kararla saçlarının rengini değiştirdi. Bundan böyle sarışın olmaya karar veren ünlü şarkıcı o hallerini sosyal medya hesabından paylaştı. O hallerini gören takipçileri ise o görüntüye yorum yağdırdı. Sosyal medya adeta ikiye bölündü. İşte sarışın Bengü...
Ünlü pop şarkıcısı Bengü, sahne performansları ve güçlü sesiyle olduğu kadar tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Bengü son olarak yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme bomba gibi düştü. Sarışın Bengü'yü görenler gözlerine inanamadı, sosyal medya adeta ikiye bölündü...
Geçtiğimiz yıl Selim Selimoğlu’ndan boşanan Bengü, “Yalnızlık bana iyi geldi. Ben yalnızken de mutluyum, ama aslında hiç yalnız değilim; müthiş çocuklarım var.” sözleriyle dikkat çekmişti. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüren sanatçı, bu kez cesur bir değişimle karşımıza çıktı. 46 yaşındaki Bengü, koyu renk saçlarını sarıya boyatarak adeta baştan yaratıldı.
Yeni tarzı hakkında Habertürk’e konuşan Bengü, “Bu tarzı yıllar önce bir albümümde denemiştim. Herkes bana ‘Sen yaşlansan bile baby face kalacaksın’ derdi. Sahne benim evim, orada hem görselime hem kıyafetime büyük özen gösteririm. Sahneye çok para harcarım, ama asla o paraya acımam,” diyerek değişiminin arka planını anlattı.
Ünlü sanatçının sosyal medyada paylaştığı sarı saçlı pozları kısa sürede gündem olurken, takipçileri ikiye bölündü. Kimi Bengü’nün yeni imajını “harika bir yenilik” olarak değerlendirirken, kimi de eski halini daha çok beğendiğini dile getirdi.