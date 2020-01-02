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Şarkıcı Azerin, Okan Bayülgen'in "Azeri Türkçesi" sözlerine tepki gösterdi

Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Okan Bayülgen'in "Azeri Türkçesi" demesi üzerine sinirlenerek "Azeri demeyin, Azerbaycan Türkçesi deyin" diyerek tepki gösterdi.

Güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan şarkıcı Azerin, Okan Bayülgen'in sunduğu Muhabbet Kralı adlı programa konuk oldu. Türk Dilleri hakkında konuşulan programda Bayülgen'in "Azeri Türkçesi" demesi Azerin'i kızdırdı.

"AZERİ DEMEYİN"
Muhabbet Kralı adlı programda Türk Dilleri konusu Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emine Yılmaz ve Prof. Dr. Nurettin Demir, Müzisyen İrfan Gürdal, Azerbaycan Türkü Şarkıcı Azerin ile konuşuldu. Okan Bayülgen'in Azeri Türkçesi demesi üzerine araya giren Azerin, "Azeri demeyin, Azerbaycan Türkçesi deyin" dedi. Okan Bayülgen'in olayın sebebini sormasıyla konuşan Azerin, neden Azerice değil de Azerbaycan Türkçesi denilmesi gerektiğini şu sözlerle anlattı:

"BİZ TÜRKÜZ"
"Bu bir siyasi seceredir. Yani siyasetin bizi yönlendirdiği ve bizi bölmek için kullandığı bir şey. Bir ağacın dallarını düşünün; bu dallarda Kazak, Kırgız, Özbek, Azerbaycan ve Türkmen... Kızılderililerin bile dillerinde çok Türkçe kelime var. Dünya siyaseti bizi birbirimizden ayırdığı için biz coğrafyamızın adını taşımışız. Azerbaycan'da yaşayanlar Azeri olmuş ama bizim Azeri ile hiçbir ilgimiz yok. Biz Türküz, dilimiz de Türk."

AZERİN KİMDİR?
Azerin, 1971 yılında mayıs ayında dünyaya geldi ve Azerbaycan Bakü doğumludur. Azerin, 5 yaşında Azerbaycan Devlet Televizyonu ve Radyosu bünyesinde solist olarak çocuk şarkıları söyledi. 9 yaşına geldiğinde ise dünyaca ünlü Cücelerim Dans ve Müzik Topluluğunda solistliği üstlendi. 15 yaşında ise Azerbaycan Devlet Televizyonu ve Radyosu'nda Menekşe Korosu solisti oldu.

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