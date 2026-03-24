Şarkıcı Alişan'ın yeni imajı olay! Görenler şaşırıp kaldı...
Ünlü şarkıcı Alişan, uzun süredir alışılan görüntüsünü geride bıraktı. Yeni tarzını sosyal medyada paylaşan sanatçı, takipçilerini hem şaşırttı hem güldürdü.
2018 yılında oyuncu Buse Varol ile evlenen ve iki çocuk sahibi olan Alişan, yoğun konser ve televizyon temposuyla gündemde kalmaya devam ediyor. Ancak bu kez müziğiyle değil, imaj değişikliğiyle konuşuluyor. Uzun süredir sakallı haliyle tanınan ünlü isim, yıllar sonra sakallarını keserek bambaşka bir görünüme geçti.
Yeni halini Instagram’da paylaşan Alişan, klasik tarzının dışına çıkarak takipçilerine “Bu fotoğraftaki şarkıcı kim?” sorusunu yöneltti. Ankette yer verdiği seçenekler ise sosyal medyada gülümsetti:
Alişan
Mahmut Tuncer
Cennet Mahallesi Ferhat
Elvis Büyükburç
Yeni imajıyla adeta başka birine dönüşen Alişan, kısa sürede binlerce yorum aldı. Pek çok takipçi ilk bakışta tanımakta zorlandığını söylerken, bazıları da değişimi oldukça beğendi.