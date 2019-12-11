Şarkıcı Aleyna Tilki'den şaşırtan itiraf: Kendimi harcadım
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Twitter'dan yaptığı paylaşım ile yine magazin gündemine oturmayı başardı geldi. Aleyna, "Kendimi harcadım" ifadeleriyle takipçilerini şaşırttı.
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son paylaşımı yine çok konuşulanlar arasına girdi. 'Kendimi harcadım' diyen Aleyna Tilki'nin hangi anlamda söylediği sosyal medyada tartışma konusu oldu.
117
Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Aleyna Tilki, son paylaşımıyla sevenlerini şaşırtsada eğlenceli anlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.
217
'Kendimi harcadım' itirafı
Tilki, bu kez Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.
317
Genç şarkıcı, "Ben dünyada en çok harcama yapan kişiyim. Kendimi harcadım" ifadeleriyle takipçilerini şaşırttı.
417