BIST 12.029
DOLAR 43,06
EURO 50,41
ALTIN 6.137,74
HABER /  GÜNCEL

Sarıyer'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

Sarıyer'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Abone ol

Otoyolun İstanbul istikameti Hendek mevkisinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 GEK 18 plakalı otomobil ile 27 AKZ 677 plakalı minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Yıldız D'nin (60) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, B.H. (24), G.H. (52) ve S.D. (31) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yıldız D'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından morga götürüldü.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gebze'de 5 katlı bina girişinde çukur oluştu! Apartman boşaltıldı
Gebze'de 5 katlı bina girişinde çukur oluştu! Apartman boşaltıldı
Anadolu Efes evinde Paris'e yenildi
Anadolu Efes evinde Paris'e yenildi
ABD Kuzey Atlantik’te Rus petrol tankerine el koydu
ABD Kuzey Atlantik’te Rus petrol tankerine el koydu
Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza polisleri ABD'li kadını öldürdü
Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza polisleri ABD'li kadını öldürdü
BUDO’nun 8 seferi iptal edildi
BUDO’nun 8 seferi iptal edildi
Çiğ süt tavsiye fiyatı belli oldu
Çiğ süt tavsiye fiyatı belli oldu
Tecrübeli kaleci Mert Günok, Beşiktaş'a veda etti
Tecrübeli kaleci Mert Günok, Beşiktaş'a veda etti
Fenerbahçe Matteo Guendouzi transferini bitirdi
Fenerbahçe Matteo Guendouzi transferini bitirdi
Ankara'daki bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak
Ankara'daki bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak
Emine Erdoğan, Malezya Başbakanı'nın eşi ile Millet Kütüphanesi’ni gezdi
Emine Erdoğan, Malezya Başbakanı'nın eşi ile Millet Kütüphanesi’ni gezdi
2026 için faiz ve limit beklentisi belli oldu
2026 için faiz ve limit beklentisi belli oldu
Türkiye’de faal dernek sayısı 101 bin 823’e ulaştı
Türkiye’de faal dernek sayısı 101 bin 823’e ulaştı