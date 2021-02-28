Sarıyer'de nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada! Güneşli hava keyfi kabusları oldu
İSTANBUL Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yeşillik alandaki parkta sokağa çıkma yasağını delen vatandaşlara baskın düzenledi. Güneşli havayı fırsat bilerek sokağa çıkma kısıtlamasını delen ve alkol alan kişilere idari para cezası uygulandı.
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güneşli havayı fırsat bilerek sokağa çıkma kısıtlamasını delen vatandaşlara baskın düzenledi. Dallas Parkı başta olmak üzere çok sayıda noktaya düzenlenen baskınlarda, 62 kişiye toplamda 197 bin 160 lira idari para cezası uygulandı. Alkol alırken yakalananların 'markete çıktık' diyerek cezadan kurtulmaya çalıştığı o nefes kesen baskın kameralara yansıdı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanmıştı. Bu kapsamda ilçe genelinde denetimlere hız kesmeden devam eden Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün sokağa çıkma kısıtlamasının delindiğine dair çok sayıda ihbar aldı.
İhbarlar üzerine hazırlıklarını tamamlayan Sarıyer polisi, belirlenen noktalara şok baskın düzenledi. Yunus diye tabir edilen motorize ekiplerin de destek verdiği baskınlar kapsamında polis, Tarabya’daki Dallas Parkı'nda güneşli havayı fırsat bilerek yasağı delen kişilerin alkol aldıklarını da gördü.
Alkol alırken yakalananlar 'markete çıktık' dedi
Polis, dışarıda olan vatandaşların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu ile üst aramalarını yaptı. Denetimler kapsamında alkol alırken yakalanan vatandaşların cezadan kurtulmak için markete gittiklerini söylemesi pes dedirtti.