Sarıyer'de nefes kesen 'Dallas Baskını' kamerada! Güneşli hava keyfi kabusları oldu

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güneşli havayı fırsat bilerek sokağa çıkma kısıtlamasını delen vatandaşlara baskın düzenledi. Dallas Parkı başta olmak üzere çok sayıda noktaya düzenlenen baskınlarda, 62 kişiye toplamda 197 bin 160 lira idari para cezası uygulandı. Alkol alırken yakalananların 'markete çıktık' diyerek cezadan kurtulmaya çalıştığı o nefes kesen baskın kameralara yansıdı.